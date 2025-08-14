トランプ政権を支える“ニューライト”（新しい右派）は、従来の共和党政権を支えた保守層とは明確な違いがあるという。この記事の前編では、神戸大学大学院国際文化学研究科教授の井上弘貴氏による、白人至上主義的かつ男性中心主義的な「オルトライト」や、イスラエルのシオニズムにも通ずる「ナトコン」について解説してきた。8月10日放送のNHKスペシャルではイーロン・マスクらが描くアメリカ改革の深層が特集され話題となっ