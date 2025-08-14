13日、演説するブラジルのルラ大統領＝ブラジリア（アナトリア通信提供・ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】ブラジル政府は13日、米国による50％の関税措置を受け、悪影響を被る国内企業の支援策を発表した。300億レアル（約8200億円）規模の融資枠創設や納税猶予を盛り込んだ。異例の高関税が国内経済に与える打撃を軽減する狙いで、追加の支援も検討する。農業や水産業を守るため、高関税により売れなくなった食品を国や自