アマゾンの配送車＝2020年10月、米マサチューセッツ州（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米アマゾン・コムは13日、野菜や果物、卵といった生鮮食品の即日配送サービスを全米の千以上の都市に拡大したと発表した。対象地域は年末までに少なくとも2300に広げる計画で、同様のサービスを展開する競合他社との顧客獲得競争が激化しそうだ。有料会員サービス「アマゾンプライム」の加入者は25ドル以上を注文すれば無料で利用できる。