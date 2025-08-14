電光石火の攻撃で流れを引き寄せた。初回に打者10人で一挙5点。今季初登板初先発だった松本に容赦ない猛打を浴びせた。前カードは本拠地福岡で2位日本ハムをスイープ。首位を快走する勢いを敵地でも見せつけ、今季2度目の6連勝だ。初回はダウンズの四球から始まり、近藤の二塁打と山川の四球で1死満塁と好機を拡大。先制の右前打を放った柳町は「追い込まれてからいい打撃ができた」。カウント1−2からの直球を捉えた一打で、