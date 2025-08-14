2025年は、昭和元年（1926年）から数えると「昭和100年」となる令和の時代。時を超えて、どこか懐かしくも、新鮮な輝きを放つ昭和レトロを体感できそうな九州の「ココ推しスポット」を記者が訪ね、その魅力を紹介します。（随時掲載）唐津駅（佐賀県唐津市）前に広がる中心商店街。歴史を感じさせる街並みを進むと、赤れんがの西洋風の建物が現れる。日本を代表する建築家、辰野金吾（1854〜1919）が手がけた旧唐津銀行本店だ