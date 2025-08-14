上沢が6回3失点（自責1）で8勝目を挙げた。切れのある直球を軸に四回まで無安打投球。五回に1点、六回に2点を失ったが、安打となった拙守もあり、小久保監督は「われわれの査定では自責ゼロ」と評価。それでも自身2連勝の右腕は「初回から5点も援護してもらい、もう少し長いイニングを投げなければいけない展開だった」と厳しい自己採点だった。