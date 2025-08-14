15日に開幕する熊本県山鹿市の夏の風物詩「山鹿灯籠まつり」に向けた準備が本格化している。8日には、まつりのハイライト「千人灯籠踊り」で県内外の踊り手たちが頭に飾る金灯籠を会場の山鹿小に運び込み、体育館に並べて付属品を取り付ける作業が行われた。金灯籠は、和紙とのりだけで作られる国の伝統的工芸品「山鹿灯籠」の一つ。山鹿小グラウンドである千人灯籠踊りでは、浴衣姿の女性たちが金灯籠を頭に載せ、地元民謡に