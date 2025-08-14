熊本県内各地に大きな被害をもたらした記録的な大雨から2日。被害の状況が次第に明らかになってきた。道路の通行止めが続く地域では、なお孤立した集落があり、13日午後3時時点で八代市、美里町、山都町、甲佐町、御船町の1市4町で、156世帯278人が孤立状態となっている。農作物などの被害も深刻で、木村敬知事は同日の定例記者会見で「被害の状況を早急に把握し、被災者の生活、事業の再建に全力で取り組みたい」と語った。県