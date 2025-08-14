第107回全国高校野球選手権大会第8日の13日、長崎県代表の創成館（諫早市）は鹿児島県代表の神村学園との2回戦を1−0で制し、3回戦に駒を進めた。5回目の出場で初の夏2勝を成し遂げた。継投で1点のリードを守り切ると、固唾（かたず）をのんで見守ったスタンドから歓声が上がった。創成館打線は、序盤から安打を放つが併殺などで好機をつぶされる展開。スタンドから声を張り上げた野球部の大崎仁新さん（3年）は「良い流れはき