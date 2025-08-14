お盆の15日、死者の霊を送る「精霊（しょうろう）流し」が長崎県内各地で行われる。島原伝統の精霊船は、華やかな切り子灯籠で彩られているのが特徴。担ぎ手は「ナマイドー（南無阿弥陀仏）」のかけ声で市街地を巡り、船は海岸の流し場から有明海に流される。島原市新馬場町の倉庫では、市内の農業馬場喜一さん（76）ら約10人のグループが2週間かけて精霊船15隻を仕上げた。竹組みの船体に麦わらを縛り付けた構造で、大きい物