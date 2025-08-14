佐賀県の公式ウオーキングアプリ「SAGATOCO（サガトコ）」が配信開始から6周年を迎えたのを記念し、県は歩数に応じてたまるポイントを活用できる抽選企画を始めた。県産品や県内プロスポーツチームのグッズなどが総勢2000人以上に当たる。応募は10月16日まで。サガトコは県民の健康増進や車利用の低減を目的に、県が2019年10月から配信しており、今月1日時点での累計ダウンロード数は約13万5000人。1日の歩数に応じてポイント