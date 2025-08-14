最低賃金の本年度の改定額は、過去最大の上げ幅になる見通しとなった。物価高を考えれば妥当だ。政府は賃上げを着実に実行できる環境を整えなくてはならない。厚生労働省の中央最低賃金審議会が示した改定額の目安は、全国平均で時給63円（6・0％）の引き上げで、昨年度の50円を大きく上回った。この目安を参考に都道府県の審議会が改定額を決め、10月以降に適用される予定だ。目安通りに改定されると、初めて全都道府県の時