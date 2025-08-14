佐賀県唐津市内に2カ所あった青果市場が統合・移転することになり、同市山本のJAからつ敷地内に新たな拠点が整備された。10月1日に開場する予定。1日に落成式があり、峰達郎市長は「新鮮で安全な青果物をより迅速に、安定的に届けられるようになる」と期待を示した。統合するのは、JAからつ子会社の唐津中央青果市場（同市千代田町）と、唐津青果（同市材木町）。どちらの拠点も老朽化が進んでおり、県と唐津市、玄海町の補助