大分県日田市立博物館（同市上城内町）は、企画展「推（お）し石（いし）総選挙inひた」を開催している。日ごろお目にかかれない岩石や鉱物、化石、地元で採取された石など約450点を展示。このうち岩石と鉱物の102点から、来場者がお気に入りの石に投票することを呼びかけており、博物館は人気が高い「推し石」を今月23日に公表する。展示は来月7日まで、入場無料。企画展は、さまざまな石を所有する玖珠町の元学校教諭、高石