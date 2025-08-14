◇プロ野球セ・リーグ中日4-3巨人（13日、東京ドーム）3-0で迎えた5回、1アウトから1番の岡林勇希選手にヒットを許すと、続く山本泰寛選手をセカンドゴロに仕留めた巨人の田中将大投手。しかし、セカンドの門脇誠選手の悪送球で、1点を失うことになりました。さらに、上林誠知選手とボスラー選手にタイムリーを許し、3-3の同点でこの回を終えました。ベンチに戻った田中投手は厳しい表情。その理由を試合後に語りました。「きょ