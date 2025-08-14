死去したアシャさん。「朝子」という日本名を持ち、インド独立の志士とも言われる＝2024年7月、インド・パトナ（共同）【ニューデリー共同】「朝子」という日本名を持ち、インド独立の志士とも言われる女性、アシャさんが12日、同国東部パトナの自宅で死去した。97歳。死因は不明だが、腎不全を患っていたという。次男が共同通信に明らかにした。1928年に神戸市で生まれ、東京で育った。インド出身の両親は日本を拠点に当時英