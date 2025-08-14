14日午前4時13分ごろ、茨城県北部で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.1と推定される。津波の心配はない。各地の震度は次の通り。震度4＝笠間石井（茨城）▽震度3＝郡山湖南、白河新白河、白河東、白河表郷、白河大信、天栄、泉崎、中島、棚倉、玉川、浅川（福島）水戸、水戸千波、水戸内原、水戸栗崎、日立助川、土浦、石岡八郷、常陸太田