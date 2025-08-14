「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）復活への準備は整った。昨年の桜花賞以来の勝利を目指すステレンボッシュは、函館ダートで最終リハ。初コンビを組む池添を背に軽快な脚取りで僚馬を抜き去り、状態の良さをアピールした。昨年は３歳牝馬路線を引っ張る活躍を見せたが、今年は２戦連続着外の成績。もう負けられない。北の大地で輝きを取り戻す。大阪杯５着のホウオウビスケッツも札幌芝で順調な仕上がりを見せた。実力馬が