「ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１」（１７日、ドーヴィル）ジャックルマロワ賞・Ｇ１（１７日・仏ドーヴィル、芝直線１６００メートル）に臨むアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩）は１２日、シャンティイ調教場のリオン坂路（ダートコース）で約５Ｆのキャンター後に、同坂路で約５Ｆの追い切り。黒岩師は「体調が良く、馬体重なども不安がなかったので、落ち着き過ぎてしまわないように、これまでも坂路で２本走らせるよ