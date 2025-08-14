「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１３日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉マインドユアビスケッツ産駒のキャッチアシーフ（牡、佐藤悠）は２３日の中京６Ｒ（ダート１８００メートル）で鮫島駿を背に初陣を迎える。半姉に２０年兵庫ジュニアＧＰ３着のゼンノアンジュがいるモンサンゴールデン（牡、父シルバーステート、中竹）も同レースでデビュー