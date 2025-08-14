夏のビジネス手土産は、品物の性質やサイズ感を考慮しつつ、相手に好印象を与えるスマートさと品の良さがカギ（写真：筆者作成）【おすすめ一覧を見る】リキッドコーヒー、ミシュラン三つ星店のクッキー缶、ナッツ専門店のフレーバーナッツなど（写真全10点）取引先や出張先への手土産、夏は特に悩ましいですよね。暑さで状態が悪くなったり、相手の荷物になったり、品物を間違えると逆効果になりかねません。そんなときにこそ、大