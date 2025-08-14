【猛暑日エリア拡大へ】東海と西日本は35℃以上の猛暑日の地点が続出しそうです。今日の各地の予想最高気温は、札幌：30℃釧路：25℃青森：29℃盛岡：31℃仙台：30℃新潟：32℃長野：32℃金沢：34℃名古屋：35℃東京：32℃大阪：37℃岡山：37℃広島：34℃松江：35℃高知：35℃福岡：34℃鹿児島：34℃那覇：33℃名古屋は5日ぶり、大阪や岡山は8日ぶりの猛暑日になる見通しです。