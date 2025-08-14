元AKB48の宮澤佐江（35）が13日に自身のインスタグラムを更新。35歳の誕生日を祝うオフショットを公開した。「今年も無事にお誕生日を迎えることができました。陽気にカジュアルにありのままに過ごしていきたいと思いますっ見返りは、求めない。自分の機嫌は、自分で取る」と目標をつづった。さらに「おファンの皆様いつも応援ありがとうございます！お友達の皆様いつも仲良くしてくれてありがとうございます！今後ともどうぞよろ