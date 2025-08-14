日本サッカー不世出のストライカーで、１９６８年メキシコ市五輪で得点王となって銅メダルの原動力となり、１０日に８１歳で死去した釜本邦茂さんの葬儀が１３日、大阪府吹田市で営まれた。友人ら約１７０人が弔問し、別れを惜しんだ。日本協会前会長の田嶋幸三氏（６７）、同五輪で同僚だった横山謙三氏（８２）、親交の深い俳優・松平健（７１）が弔辞を務め、生前から自分を超えるＦＷの出現を願っていたことなどが明かされた