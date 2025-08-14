元NMB48でモデルの上西怜（24）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。「髪の毛切った〜」と新ヘアスタイルを披露した。黒いTシャツに白のスカート姿で、スイーツを楽しむショットを公開。10センチくらいカットし、大胆にイメージチェンジした。ファンやフォロワーからも「短めボブ可愛らしさお強め」「めっちゃ似合ってる〜」「さらに可愛さがアップですね」「最強にカワイイ」「相変わらず美しい」「ショートカットまじ好き