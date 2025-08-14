◆イースタン・リーグ巨人９―１楽天（１３日・Ｇタウン）巨人のドラフト２位・浦田俊輔内野手（２２）が１３日、６月１３日のヤクルト戦（戸田）以来、今季３度目の猛打賞をマークした。イースタン・楽天戦に「８番・遊撃」で出場。５回先頭の第２打席で右中間二塁打。「次につなぐことを意識していた」と３点目のホームを踏むと、第３打席で右前安打、第４打席で中前安打を放った。家族、親戚の前で躍動した。この日は地元