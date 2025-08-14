「日本一美しいセクシードラマー」として話題の、ガールズバンド「きみとバンド」の大野真依が13日までに、自身のインスタグラムを更新。近影ショットを披露した。大野は2つの絵文字を添え、白のヘソ出しトップスにホットパンツ姿で、美脚が際立っている3枚の写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「圧巻の脚線美…」「セクシーボディー最高すっ」「スタイル抜群」「脚長っ」「無駄にエロすぎ！」といったコメントが寄せられ