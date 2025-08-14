◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日▽２回戦京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）昨夏日本一の京都国際が、昨春センバツ覇者で今春も４強の健大高崎（群馬）を６―３で破り、２年連続で夏初戦を突破した。初回から４番・清水詩太（うた）三塁手（３年）がスクイズを決めて先取点を奪うなど、大会最強の呼び声高かった相手投手陣をかく乱。プロ注目の最速１５８キロ右腕・石垣元気（３年）と対じするまでに全６得