◆イースタン・リーグ巨人９―１楽天（１３日・Ｇタウン）巨人の岡本和真内野手（２９）が１３日、左肘じん帯損傷から復帰後７戦目に臨み、６試合ぶりに長打を放った。イースタン・楽天戦（Ｇタウン）に２試合連続で「４番・三塁」でスタメン出場。２回先頭で迎えた場面だ。２ボールから大内の真ん中高め１４４キロ直球を捉え、左中間を破る二塁打。２試合連続安打で、長打は３日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）以来だった