「４０」はこれまで２５人の選手が付けているが、最も長いのは佐藤洋。８４年のドラフト４位で入団した内野手で９４年の引退までの１０年間、背負った。高校野球の名門で、母校・東北高の監督も今年まで務めた。「あこがれのプロ野球選手となって、いただいた番号。何番をください、と言える選手ではなかったので、空いている番号をもらったんですが、今でも特別なもの。自分の顔のようなもので、アドレスなどで自然に使ってし