第３試合の神村学園で出場全４９校が登場。巨人・榑松伸介スカウトディレクター（４９）が注目選手をピックアップした。＊＊＊＊今夏は地方大会で強豪校の敗退が相次ぎ、例年に比べてドラフト候補の対象となる選手が少なかった印象です。それでも投打に楽しみな逸材がいました。３年生右腕では健大高崎の石垣君。本格派ながら力感がないフォームで、バランスよく強い球が投げられます。ドラフトの上位１２人に入る可