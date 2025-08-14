人気時代劇「必殺仕事人」の組紐屋の竜役でおなじみの俳優・京本政樹（６６）は、長嶋茂雄さん（享年８９）と３０年以上親交を深めた。第２次長嶋政権下では、巨人のピンチに“必勝仕事人”を務めたことも。京本が見た長嶋監督の勝利への執念、選手への思いやりを、思い出の品とともに明かした。（取材・構成＝水野佑紀）幼少時代に「巨人、大鵬、卵焼き」世代だった京本にとって、長嶋さんは「憧れ中の憧れ」だった。２人が