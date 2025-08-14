◆札幌記念追い切り（１３日、函館競馬場）週末２重賞の追い切りが１３日、各地で行われた。サマー２０００シリーズ第４戦、第６１回札幌記念・Ｇ２（１７日、札幌）で復活を期すステレンボッシュは、新コンビの池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリー＝が手綱を執り、上々の走り。桜花賞馬の輝きを取り戻すべく策を尽くす陣営を、ヤマタケ（山本武志）専門委員が「見た」。同レースに参戦するヴェローチェエラ、そしてサマーマイル