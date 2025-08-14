真珠湾攻撃と5隻の特殊潜航艇1941年12月8日、旧日本軍はマレー半島でマレー作戦を、ハワイのパールハーバーで真珠湾攻撃を展開した。1945年まで続く太平洋戦争の始まりである。【写真】温和な表情で写真におさまる酒巻さん1961年のポートレートと捕虜時代のマグショット残された写真や後の映像化作品などから、真珠湾攻撃は“空からの激しい攻撃”というイメージが強い。だが、実際は魚雷攻撃も準備されていた。機動部隊の空