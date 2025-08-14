◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日▽２回戦京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）昨夏の甲子園Ｖ校・京都国際と昨春のセンバツＶ校・健大高崎（群馬）による注目の一戦は、京都国際に軍配が上がった。昨夏の“胴上げ投手”でエース左腕の西村一毅（３年）が１６０球の熱投で３失点完投。健大高崎（群馬）は最速１５８キロを誇る今秋ドラフト１位候補の石垣元気（３年）が３点を追う７回から救援。今春センバツで