ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比463.66ドル高の4万4922.27ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に追加利下げを決めるとの見方が強まり、幅広い銘柄で買い注文が優勢だった。ハイテク株主体のナスダック総合指数も続伸し、31.24ポイント高の2万1713.14、幅広い銘柄で構成するSP500種株価指数は20.82ポイント高の6466.58と、共に終