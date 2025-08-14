NY原油先物9月限（WTI）（終値） 1バレル＝62.65（-0.52-0.82%） 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が月報で今年の供給見通しを上方修正したうえ、需要見通しを下方修正したことや、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週報で石油在庫の増加が続いていることが重しとなった。ＩＥＡは２０２５年の世界の石油供給見通しを従来の日量２１０万バレル増から同２５０万バレル増に引き上げたほか、需要見通しについては従来