米ＣＰＩ後のドル安が続くドル円は一時１４７円台前半に下落＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一時１４７円台前半まで値を落とした。前日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、為替市場はドル安が優勢となっている。米ＣＰＩに対する市場の見解は分かれているようだが、ＦＲＢの利下げ期待に変化はない。短期金融市場では９月利下げの確率を完全に織り込んだ状況。 一部では大幅利下げの可能性が高まっ