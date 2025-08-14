脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。本日8月14日（木）、同ドラマの第5話が放送される。【映像】緊迫のラスト170秒…ネルラ（松たか子）が衝撃発言前回放送の第4話は、これまで胸に秘めてきた過去と向き合う決意をした原田ネルラ（松）が、父・鈴木寛（段田安則）に、「15年前、布勢夕人（玉置玲央）を殺したのは、お父さん？」と静かに問いかける衝撃的なラストで幕を閉じた