ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカのトランプ大統領とオンラインで会談し、15日に予定されている米ロ首脳会談では即時停戦を目指すことを確認したと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は13日、ドイツを訪問し、ヨーロッパの首脳らとの会合の後にトランプ大統領ともオンラインで会談しました。会談後、ゼレンスキー大統領は、15日に予定されている米ロ首脳会談では即時停戦が主要な議題になることや、ウクライナの領土を