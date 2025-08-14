NHK連続テレビ小説「あんぱん」の柳井千尋役や、フジテレビ系「最後の鑑定人」の都丸勇人役で活躍中の俳優、中沢元紀（25）が13日、インスタグラムを更新。1st写真集の発売を発表した。中沢は「【お知らせ】」と題し、「2025．10／1に1st写真集『ルート』が発売されます！」と発表。「ルート」と、タイトルが書かれた横顔ショットを公開した。そして「約1年をかけて、題名にふさわしい僕のルートを辿っていただきました。1枚1枚の