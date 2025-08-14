俳優の佐藤隆太が、10月7日スタートのフジテレビ系ドラマ『新東京水上警察』(毎週火曜21:00〜)に主演することが14日、発表された。バディ役で加藤シゲアキ、山下美月が共演する。『新東京水上警察』このドラマは、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、マリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンに力を入れるほか、犯人の船を追いかけるシーチェイス、海上アクションなど