◇パ・リーグ日本ハム3―2ロッテ（2025年8月13日エスコンF）日本ハム主砲のレイエスが起死回生の同点弾を放った。1点を追う8回に種市から左中間席へ運ぶリーグトップを独走する22号ソロ。サヨナラ勝利につなげ、日本語で「アリガトウゴザイマシタ」と笑顔で球場を後にした。新庄監督も「あの一本は本当に大きかった。この一本をきっかけに、去年の後半のような活躍を期待したいですね」と称えた。