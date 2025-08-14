アメリカのトランプ大統領は13日、15日に行われる米露首脳会談がうまくいけば、ウクライナのゼレンスキー大統領を交えた会談を迅速に開く考えを示しました。トランプ大統領「最初の会談がうまくいけば、2回目の会談を短く即座に行いたい。プーチン大統領とゼレンスキー大統領、そして彼らが望むなら私含めすぐに2回目の会談を行う」トランプ大統領は13日、15日にアラスカ州で行われる米露首脳会談がうまくいけば、ゼレンスキー大統