◇パ・リーグソフトバンク5―3西武（2025年8月13日ベルーナD）首位・ソフトバンクは13日、西武戦の初回に鮮やかな“速攻”を見せた。5番・柳町達外野手（28）の先制打、続く牧原大成内野手（32）の連続タイムリーなど、打者10人の攻撃で5安打を集中して一挙5得点。初回の攻撃では今季最多得点の猛攻だった。チームは今季2度目の6連勝で貯金を最多28。最短であす15日に優勝へのマジックナンバー「31」が初点灯する。先行