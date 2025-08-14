◇パ・リーグ日本ハム3―2ロッテ（2025年8月13日エスコンF）日本ハム高卒4年目の有薗が待望のプロ初安打を放った。この日今季2度目の1軍昇格を果たし、即スタメン出場。2回1死二塁で、左中間フェンス直撃の先制適時二塁打を放った。通算23打席目でプロ初安打初打点。「支えてくれた人に感謝したい。（記念球は）両親に贈ります」とはにかんだ。記念球を回収した新庄監督も「守備も良かったし、一本出てホッとした」と