日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30〜)のスペシャルサポーターに、イモトアヤコが就任することが14日、発表された。村山夢和さん(左)とイモトアヤコイモトは、過去の『24時間テレビ』でも、全盲の女性・立木早絵さんとのキリマンジャロ登山(2011年)、義足の女性・江口舞さんとの槍ヶ岳登山(2017年)、そして義足の女性・松永琴寧さんとの立山登山(2018年)などで挑戦をサポートしてきた。今回は、義