◇プロ野球セ・リーグ 中日4−3巨人(13日、東京ドーム)巨人に逆転勝ちを決め、勝利に貢献した中日のチェイビス選手が喜びの声をあげました。中日は3点ビハインドの5回、相手のミスから3点を奪い同点とすると6回、先頭でチェイビス選手が打席に立つと、追い込まれてからの3球目をレフトスタンドに運び、逆転しました。ヒーローとなったチェイビス選手は「みんなドラゴンズファン愛してる」と日本語でマイクに応えると、中日ファンか