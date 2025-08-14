大量生産・大量消費が時代遅れとなりつつある昨今。人々の消費のかたちが「所有」から「利用」へと移行しつつある。マーケティング研究者・久保田進彦氏が、時代の変遷とともに変化する価値観について解説する。※本稿は、久保田進彦『リキッド消費とは何か』（新潮新書、新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。「いま」を読み解くために持つべき視点とは？「いま」はどんな時代でしょう。いまを生きる私たちは、他のどの時代よ