▽第1試合（8・00）仙台育英（宮城）―開星（島根）仙台育英は初戦でエース・吉川が圧巻の12奪三振で完封。開星は延長10回サヨナラ勝ちと勢いに乗っている。▽第2試合（10・30）沖縄尚学（沖縄）―鳴門（徳島）沖縄尚学は1回戦でエース左腕・末吉が14奪三振で完封。鳴門は橋本2ラン＆完投。両エースに注目必至。▽第3試合（13・00）横浜（神奈川）―綾羽（滋賀）横浜は1回戦で2年生右腕・織田が完封し、好発進。